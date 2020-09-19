КАРТА. В воскресенье в Риге пройдет веломарафон, в центре будет ограничено движение

В воскресенье, 20 сентября, в Риге пройдет Рижский веломарафон Toyota. В связи с этим в городе будут ограничения движения и закрыты отдельные остановки общественного транспорта, сообщает LETA.

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Маршрут веломарафона пройдет по набережным в центре Риги, будет ограничено движение как на Вантовом мосту, так и на Южном. Заезд начнется на набережной 11 ноября, продолжится на улице Краста, после чего свернет на Южный мост. Потом спортсмены поедут по улице Баускас до Мукусалсского круга и дальше по улице Мукусалас, проедут под Каменным мостом, по улице Кугю выедут на дамбу Ранкя и дамбу Баласта, после чего по Вантовому мосту вернутся на набережную 11 ноября.

В связи с этим изменятся маршруты и остановки общественного транспорта, сообщает представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане. Изменения затронут 10, 12, 23 и 26 автобус. 13, 37, 41 и 53 автобусы, а также 5, 12, 25 троллейбусы в направлении центра не будут заезжать на Кипсалу, остановка будет перенесена на проезжую часть. 57 автобус не будет останавливаться на Кипсале. 19 и 4 троллейбусы не будут заезжать на Мукусалский круг. Изменится маршрут 27 троллейбуса. 14, 17. 18, 19 и 23 троллейбусы будут ехать во второй троллейбусный парк.

Первый старт веломарафона назначен на 10 утра — начнется заезд детей в возрасте от трех до девяти лет. Затем, в 11:15 начнется спортивный заезд на 64 километра, а в 13:30 стартует Народный заезд — 32 километра. Кроме того, в 15:30 состоится семейный заезд “Maxima” на 16 километров.