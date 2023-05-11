Карта "вечных химикатов" в Латвии: выявлены самые опасные точки страны

Сразу несколько районов в Латвии загрязнены так называемыми "вечными химикатами" — токсичными веществами, которые практически не разлагаются в природных условиях. Об этом сообщает LSM.

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Латвийская карта "вечных химикатов" была составлена в рамках большого международного исследования Forever Pollution Project. Опасные для здоровья химические компоненты (известные как PFAS, т.е. пер- и полифторалкильные вещества) в латвийской почве остались в окрестности аэропортов, бывших военных баз и пожарных полигонов.

Эти химические вещества не имеют запаха и вкуса, очень токсичны и надолго остаются в окружающей среде.

Исследования показывают, что "вечные химикаты" вызывают заболевания щитовидной железы, рак яичек, вызывают повреждение печени и почек, а также влияют на беременность.

Загрязнение этими веществами распространилось по всей Латвии. Об этом свидетельствуют образцы, собранные Латвийским центром среды, геологии и метеорологии (LVGMC).

Следы "вечных химикатов" были выявлены у рыб в большинстве озер и рек, где LVGMC брал образцы.

По подсчетам специалистов, из-за "вечных химикатов " в Латвии в будущем могут пострадать 59 580 жителей. Чтобы очистить от этих веществ питьевую воду, потребуются 34 миллиона евро.

Как отмечает LSM, значительную опасность для среды по-прежнему может нести пожарная пена — даже современного производства.

Гибель рыбы на реке Ича



В октябре 2013 года местные жители заметили мертвую рыбу в реке Ича. Месяцем ранее поблизости проводились учения пожарных: на автомагистрали Гулбене–Резекне была сымитирована тяжелая автоавария с участием бензовоза. По легенде топливо утекало в реку.

Для имитации утечки спасатели использовали пожарную пену, созданную на основе специального концентрата.

Впрочем, доказать, что гибель более 700 щук и 800 окуней была связана с учениями так и не удалось — ГПСС после внутренней проверки никаких нарушений в действиях спасателей не нашел, а возбужденное уголовное дело было закрыто.

Позже было все же установлено, что во время учений пожарные использовали пенопластовый концентрат под названием Sthamex F15 6%. В нем содержится сульфат алкилового эфира натрия — активное вещество, которое могло спровоцировать гибель рыбы. В воду оно могло попасть вместе с дождевой водой.

Аэропорт и бвышие военные базы



Пожарная пена содержит и другие опасные вещества, которые делают ее эффективной при тушении огня. Особенно это важно в аэропортах, где воды меньше, чем в городах. Повышенное содержание опасных химикатов было в пожарной пене, производившейся до 1990-х годов. В частности, речь идет об углеродо-фторидных соединениях — одних из самых прочных в химии. Поэтому их также называют "вечными химикатами".

"PFAS очень биоаккумулятивны. Это означает, что они могут накапливаться. Например, в рыбе. При ее употреблении в пищу эти вещества попадают и в ваш организм", — цитирует портал шведского профессора органической химии Лютса Аренса.

Пожарная пена — один из источников загрязнения окружающей среды этими опасными веществами. "Вечные химикаты" попадают в грунтовые воды районе аэропортов и военных баз.

Постановление Европейской комиссии позволяет использовать пенные концентраты с PFAS еще пару лет. Но с начала этого года учения разрешены только в специальных местах.