Картель строителей: без финансирования ЕС могут остаться 12 строящихся объектов

Из-за картеля строителей Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) может остановить выплаты денег из фондов ЕС 12 объектам, находящимся на стадии реализации, передает LETA.

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Об этом на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям сообщила директор CFLA Анита Круминя.

В сумме объем финансовых коррекций, связанных с картелем строителей, может составлять, по крайней мере, 18,6 млн евро. Речь идет о 25 объектах из 77, в строительстве которых были задействованы участники картеля. 13 из них уже закончены и сданы в эксплуатацию — там коррекция составит около 10 млн евро и финансирование будет взыскано с заказчиков. Заказчики потом могут потребовать у строителей вернуть эти деньги.

12 проектов еще находятся в процессе строительства или их строительство близится к завершению. В их случае CFLA еще не выплатило софинансирование ЕС. Там коррекция может составить восемь миллионов евро — эти деньги будут задержаны или не выплачены.

Помимо прочего, CFLA запросило у Совета по конкуренции дополнительную информацию, чтобы оценить степень вовлеченности заказчиков в картель. Если выяснится, что заказчики тоже принимали участие в запрещенном соглашении, то размер коррекций может вырасти, указала Круминя.

Как уже сообщалось, в проектах фондов ЕС соблюдается принцип абсолютной нетерпимости к мошенничеству и коррупции, то есть такие действия не допускаются.

В случае искажения конкуренции CFLA обязано применить финансовую коррекцию, то есть отменить или уменьшить размер финансовой поддержки для проектов. В зависимости от ситуации, сокращение помощи составляет 100%, если участие заказчика доказано, или 25% либо 10% в других случаях.

Как ранее сообщил Совет по конкуренции, компании, входившие в "строительный картель", участвовали как минимум в 70 закупках на общую сумму договоров 687 млн евро. Более половины закупок с участием строительного картеля софинансировались из средств ЕС.

Совет по конкуренции оштрафовал десять компаний, участвующих в строительном картеле, на общую сумму свыше 16 млн евро.