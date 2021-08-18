Картель строителей предположительно привел к удорожанию государственных проектов на 4,8 млн евро

Из 77 проектов, в которых Совет по конкуренции констатировал картель строительных предприятий, пять проектов заказывало государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ). Предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что удорожание этих проектов из-за сговора строителей составило, по крайней мере, 4,8 млн евро, сообщает LETA.

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VNĪ выступало в качестве заказчика при реновации здания прокуратуры на ул. Аспазияс, при реновации здания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией на ул. Цитаделес, строительстве комплекса Музейного хранилища на ул. Пулка, Мемориального комплекса памяти жертв советской оккупации на площади Стрелниеку, а также при строительстве здания Нового Рижского театра на ул. Лачплеша. Последний договор был расторгнут в 2019 году.

Исполнительный директор VNĪ Оярс Валкерс заявил, что предприятие будет искать возможность взыскать убытки с участников картеля. Он не исключает, что сумма убытков может вырасти, когда предприятие получит дополнительную информацию от Совета по конкуренции. Нынешние расчеты основаны на допущении, что сговор привел к удорожанию строительства на 10%.

Как уже сообщалось, Совет по конкуренции констатировал картель строителей. Фирмы принимали участие в закупках на общую сумму 686 989 991 евро. Десять предприятий оштрафованы на 16 652 927 евро. В их число входят Skonto būve, Latvijas energoceltnieks, Velve, Arčers, Rere būve, Re&Re, RBSSKALS būvvadība, Abora, LNK Industries и Merks. Компания RBSSKALS būvvadība уже ликвидирована, поэтому штраф ей не начислялся.