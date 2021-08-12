"Картель строителей": заказчики указывали строителям на желаемый результат закупок

Заказчики строительных объектов, оказавшихся в центре расследования о картеле строителей, рассматривают возможность взыскать с предприятий убытки за искажение конкуренции. Такую возможность рассматривает Valsts nekustamie īpašumi и Рижская дума, сообщает LTV. Однако Совет по конкуренции констатировал, что в отдельных случаях заказчики сообщали участникам картеля, какой результат конкурса хотят увидеть.

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Значительная часть строительных объектов были заказами Риги. Например, эстрада Межапарка, Национальный художественный музей, Дворец культуры ВЭФ. Все закупки проводились в годы правления Нила Ушакова (Согласие). Он отказался давать интервью Латвийскому телевидению, однако прислал письменный ответ. Бывший градоначальник утверждает, что о картеле не знал и выразил сожаление, что сговор строителей мог привести к удорожанию строительства.

Ушаков отметил, что за закупки и сметы отвечал Департамент имущества, комитет имущества и соответствующие должностные лица. Департаментом имущества долгое время руководил Олег Буров (ЧСР). Он отказался давать интервью Латвийскому телевидению.

Записи разговоров строителей свидетельствуют о том, что заказчики были причастны к нарушениям. Например, в случае эстрады в Межапарке неназванный заказчик указал, чтобы было бы хорошо, если в конкурсе победит фирма Re&Re и пообещал, что никто не допустит победы Arčers.

В разговоре о реконструкции Рижского замка представитель фирмы Velve Марис Мартинсонс указал, что ему заказчик сказал "ставьте любого строителя, кроме Re&Re" и "чтобы не было Skonto". Заказчиком реконструкции было госпредприятие Valsts nekustamie īpašumi.

Исполнительный директор Valsts nekustamie īpašumi Оярс Валкерс сказал:

"В случае если окажется, что какое-то должностное лицо предприятия в прошлом действовало противоправно, мы будем действовать и подключит правоохранительные органы."

Предприятие также планирует запросить у Совета по конкуренции полный список строительных объектов, чтобы взыскать убытки. К этому готовится и Рижская дума, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис (За!/Прогрессивные). Он сказал, что хочет воздержаться от комментариев, так как дума хочет сначала понять все юридические нюансы.

Как уже сообщалось, Совет по конкуренции констатировал картель строителей. Фирмы принимали участие в закупках на общую сумму 686 989 991 евро. Десять предприятий оштрафованы на 16 652 927 евро. В их число входят Skonto būve, Latvijas energoceltnieks, Velve, Arčers, Rere būve, Re&Re, RBSSKALS būvvadība, Abora, LNK Industries и Merks. Компания RBSSKALS būvvadība уже ликвидирована, поэтому штраф ей не начислялся.