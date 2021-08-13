Католический священник отстранен от обязанностей за активную антипрививочную пропаганду

Один священнослужитель Латвийской Римско-католической церкви был отстранен от исполнения своих обязанностей в связи с активной антипрививочной агитацией, рассказал в программе ЛТВ "Утренняя панорама" архиепископ Рижский Збигнев Станкевич.

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Он добавил, что еще один священник получил за такую деятельность строгое предупреждение.

"Недопустимо проповедовать против вакцинации с кафедры. Как только кто-то действует вопреки принципам церкви, с ним начинается работа, вплоть до отстранения, если он не исправится", — сказал архиепископ.

По его словам, люди тянутся к популистским аргументам, но католическая церковь выступает за то, чтобы люди руководствовались здравым смыслом. "Тем, кто активно зацикливается на теориях заговора, не хватает здравого смысла", — добавил Станкевич.

Однако архиепископ призвал принимать таких людей, не применять к ним психологическое насилие, не пытаться унизить их. Чем больше давление, тем решительнее они будут сопротивляться, а это не сработает. Поэтому требуется очень терпеливая и длительная разъяснительная работа, чтобы люди могли изменить свое мнение.

Архиепископ усердно работал с духовенством в своей епархии, и ситуация там очень позитивная, так как все получили прививку или переболели "Covid-19".

"Мне сделали прививку, и я могу сказать, что чувствую большое облегчение, потому что могу наслаждаться свободой, которую дает мне вакцинация против вируса", — добавил Станкевич.