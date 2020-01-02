Латвия делает все возможное для того, чтобы не попасть в список стран, в которых констатированы стратегические проблемы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом заявил в интервью агентству LETA президент Банка Латвии Мартыньш Казакс.

"Сейчас Латвия действует очень правильно, концентрируется на том, чтобы нас в этот список не включили. Латвия делает все возможное, чтобы снять негативный сценарий с повестки дня. Это значит, что нужно не только делать все возможное, но и очень четко разъяснять это партнерам", — отметил Казакс. В случае, если страна все же будет включена в "серый список", возможности финансового сектора поддерживать развитие экономики через кредитование будут ограничены.

То, как Латвия отреагировала на включение мэра Вентспилса Айвара Лембергса и связанных с ним структур в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) показывает, насколько эффективно страна может решать подобные проблемы. "Мы видели молниеносные и решительные действия правительства, которые позволили за короткий срок вывести Вентспилсский свободный порт из санкционного списка OFAC", — заявил Казакс.

По словам главы Банка Латвии, на оценках от Moneyval или FATF по поводу "серого списка" еще ничего не закончится: "Проблемы с отмыванием денег — вопрос повседневной гигиены. Они никуда не исчезнут, и эти оценки — только промежуточные этапы. (..) Мы это делаем для себя, поскольку для экономики Латвии эти проблемы как якорь на ноге у пловца. Для нас будет лучше, если мы научимся решать такие ситуации, управлять рисками и не делать таких ошибок, как в последние годы. Если мы хотим, чтобы экономика Латвии росла, то мы должны избавиться от рисков, связанных с отмыванием денег и коррупцией".

Латвия находится под усиленным надзором Moneyval — экспертного комитета Совета Европы по оценке предотвращения финансирования терроризма и легализации средств, полученных преступным путем. В феврале в Париже пройдет заседание FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), на котором может быть принято решение о включении Латвии в "серый список". На данный момент в список включены 12 стран, в том числе Исландия.