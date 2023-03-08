Каждая шестая пропускает уроки: начат сбор подписей за бесплатные средства менструальной гигиены в школах

На портале общественных инициатив начат сбор подписей за доступ к бесплатным менструальным продуктам. Каждая шестая девочка в Латвии пропускает уроки в школе из-за того, что ей недоступны продукты менструальной гигиены, пишут авторы инициативы. Важно, чтобы прокладки и тампоны были доступны всем детям, независимо от материального положения семьи.

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Предлагается предусмотреть место или места (например, автоматы или другие неброские способы) для раздачи средств гигиены в образовательных учреждениях, чтобы каждая девочка могла бесплатно взять подходящий ей менструальный продукт, пишут авторы инициативы из сети сотрудничества латвийских женщин (Latvijas sieviešu sadarbības tīkls).

В организации считают, что таким образом значительно сократится количество прогулов в школах и учреждениях профессионального образования, а девочки и женщины из малообеспеченных семей получат возможность участвовать в образовательных процессах.

В инициативе также подчеркивается, что необходимо ежемесячно обеспечивать средствами гигиены малообеспеченных женщин в кризисной ситуации, например, беженок из Украины, так как у них, в отличие от мужчин, есть дополнительные расходы из-за ежемесячных менструаций.

Инициатива призывает создать соответствующий регламент и при необходимости изменить закон. Авторы предлагают Министерству благосостояния выделить из бюджета отдельные средства на специально адресованные, а не универсальные комплекты средств гигиены для малоимущих, малообеспеченных и людей в кризисных ситуациях.

Малообеспеченные женщины и девушки, кроме других средств гигиены, должны получать также ежемесячные средства гигиены — прокладки. Такая поддержка должна удовлетворять потребности обоих полов и уравнять дополнительные траты, которые есть у женщин.

Сбор подписей и более подробная информация – здесь.