Каждому прибывающему в Латвию из другой страны, вероятно, придется делать тест на Covid-19

Кабинет министров все же вернется к рассмотрению предложения возложить на каждого, кто прибывает в Латвию из-за границы, обязанность как минимум за пару дней до поездки делать тест на Covid-19. Об этом сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в программе "900 секунд" телеканала TV3.

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Сейчас, по словам премьера, эксперты вырабатывают соответствующее предложение.

Добровольно не тестируются

Неделей ранее правительство, напомним, отвергло предложение Министерства здравоохранения обязать каждого путешественника делать максимум за 72 часа до прибытия в Латвию лабораторный тест на Covid-19. Минздрав аргументировал жесткость решения риском распространения "омикрона". Предполагалось, что негативный результат теста путешественник должен будет предъявлять при посадке в транспортное средство, следующее в Латвию. Это предложение большинство министров посчитали радикальным, и было решено, что путешественникам просто будет дана возможность сделать бесплатный тест в аэропорту Риги уже по прилету.

В тот день, когда правительство отвергло предложение Минздрава, сам Кришьянис Кариньш в заседании не участвовал, роль и.о. премьера исполнял министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"), выступивший в ходе дискуссии против радикального варианта.

"Это надо сделать и зафиксировать с помощью так называемого covid pass. Это стопроцентно контролируемое мероприятие. Я думаю, мы в этом заинтересованы — и сами путешественники, и конечно, остальное общества: члены их семей, близкие коллеги", — говорит теперь Кариньш.

Однако, каким будет механизм тестирования, пока непонятно — эксперты только готовят предложения.

Глава Кабинета министров признал, что сейчас очень мало прибывающих в страну пользуются предоставленной возможностью добровольно и бесплатно пройти тест в аэропорту Риги. В то же время вчера Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в пяти полученных образцах зафиксированы мутации, характерные для "омикрона". Все, возможно, инфицированные новым штаммом прибыли из-за границы, все полностью вакцинированы.

При малейших симптомах — экспресс-тест

Кришьянис Кариньш еще раз призвал жителей при малейших симптомах заболевания проводить самотестирование антигена Covid-19 (так называемый слюнный экспресс-тест). "Если кто-то почувствует себя немного больным, этот быстрый тест станет первым индикатором того, вызваны ли симптомы Covid-19 или чем-то еще", — пояснил премьер.

Изначально правительство планировала закупить большую партию таких тестов, чтобы выдавать их работодателям. Кабинет министров собирался обязать законодательно всех жителей, работающих очно, контактирующих с коллегами и клиентами, делать такие тесты минимум дважды в неделю. Однако потом правительство отказалось от этого плана, решив, что тесты должны быть добровольными. Соответственно, пока за тесты платят сами работники и работодатели, хотя правительство обещало искать способ погасить затраты. Позже Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) начал проверку закупки тестов. Две компании-победителя этой закупки неожиданно отказались от поставок.

Сейчас глава Кабинета министров утверждает, что сейчас ведутся работы по доставке антигенных тестов, которые государство закупило для нужд населения. По словам премьера, предусматривается, что основными каналами распространения тестов станут аптеки и работодатели. Пока за тесты платят сами работники и работодатели, хотя правительство обещало искать способ погасить затраты.