Каждому ребенку — по 500 евро, но стрижки ждать не меньше двух недель. Главное о Covid-19 за 15 февраля

Ассоциации косметологов и мастеров по уходу за красотой готовы судиться с властями Латвии. Те, в свою очередь, не готовы пересматривать нынешние ограничения еще как минимум две недели, но приготовили латвийским семьям подарок — за каждого ребенка начислят по 500 евро. Delfi обобщает главные события, связанные с пандемией Covid-19, за 15 февраля.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 278 новых случаев Covid-19, скончались 17 инфицированных, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). За сутки сделано 3186 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,7%.

За 2020 год в Латвии от коронавируса умерло 467 женщин и 463 мужчины. Средняя летальность вируса в Латвии составляет 2,3%: 2% среди женщин и 2,6% среди мужчин.

Ассоциации по уходу и красоте объявили о намерении судиться с государством. На этот шаг они пойдут, если власти не разрешат работать всем специалистам отрасли или пособие не поднимут до 1200 евро на человека плюс добавят по 100 евро на каждого ребенка. Свои намерения и подсчеты представители обосновали цифрами и фактами.

Пересматривать ограничения не будут как минимум ближайшие две недели. Такое заявление Латвийскому радио сделал министр здравоохранения Даниэль Павлютс. А главный инфекционист Минздрава Уга Думпис в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" добавил, что в Латвии определенно не стоит возобновлять оказание таких услуг, которые проводятся в помещении и позволяют двум людям контактировать дольше, чем в течение 15 минут.

Covid-19 влияет на поток зарубежных посылок в Латвию. Поэтому следует считаться с тем, что любые сроки доставки и стандарты качества пока что не действуют. С таким заявлением выступил латвийский почтовый оператор Latvijas pasts. Клиентов призывают проявить понимание и считаться с более долгим, чем до пандемии Covid-19, временем доставки.

Самоизоляция, удаленная работа и обучение ухудшили зрение латвийцев. "В сложившейся ситуации мы не можем уменьшить количество времени, которое приходится проводить дома за компьютером, когда речь идет об удаленной учебе или работе, — рассказала офтальмолог Университетской клинической больницы им. Страдиня Екатерина Скитецкая. Но можно попробовать избежать более серьезных проблем с глазами.

Заседания правительства по вопросам Covid-19, впредь будут открытыми. Об этом в своем Twitter сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство). Кариньш указал, что это поможет укрепить прозрачность решений и улучшить понимание общества о ходе принятия решений.

Каждый ребенок в Латвии получит по 500 евро. На заседании правительственной коалиции была одобрена идея об одноразовой выплате каждой семье — по 500 евро на ребенка. Выплатой пособия займется Государственное агентство социального страхования. По данным агентства LETA, пособие может быть выплачено в марте одновременно с ежемесячным пособием семьям.

Ученые доложили, что нового узнали о Covid-19 в Латвии. Потратив 5 миллионов евро на исследования, представители науки сообщили, как распространен в Латвии особо заразный "британский штамм" коронавируса и сможем ли мы отловить еще более опасные "бразильский" и "южно-африканский" подвиды. Нашли хромосому, благодаря которой больше шансов заболеть Covid-19. Вычислили, насколько опасны салоны красоты и какой тест точнее - плевок или мазок. А еще разработали латвийский прототип вакцины и пять кандидатов в лекарства от Covid-19.

Латвийцы отличились пессимизмом насчет будущего своей страны. Согласно отчету Еврокомиссии, в Латвии 68% участников опроса указали, что через год экономическая ситуация в стране будет еще хуже, чем сейчас. Лишь 27% полагают, что улучшится именно их уровень жизни, и лишь порядка 10% — что жить в Латвии в целом станет лучше. Для сравнения, в среднем по Евросоюзу последний показатель вдвое выше.