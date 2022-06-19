Каждый четвертый латвиец минимум раз в месяц использует велосипед или самокат

Каждый четвертый житель Латвии как минимум раз в месяц использует средства микромобильности (велосипед, самокат или моноколесо), чтобы добраться из пункта А в пункт В, а еще 15% используют их в качестве развлечения. Cреди молодежи средства микромобильности использует 2/3 респондентов. Tак показали данные опроса, проведенного CSDD и исследовательским бюро Norstat.

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Также, как с автомобилями, одной из наибольших проблем, связанных с использованием средств микромобильности, жители Латвии считают невнимательность и слишком быструю езду.

Опрос показал, что среди молодежи 69% опрошенных используют средства микромобильности и лишь 31% никогда ими не пользуются. Среди старшего поколения тех, кто никогда не ездит на велосипедах или самокатах, больше 70%.

В целом наибольшими проблемами, связанными с использованием средств микромобильности, латвийцы считают слишком быструю езду — так указал каждый пятый респондент, езду по тротуарам (24%) и невнимательность (41%).

Примечательно, что люди в возрасте от 18 до 29 лет более склонны считать проблемой невнимательность, а, например, те, кому от 60 до 74 лет, большей проблемой считают езду по тротуарам — на это указал каждый третий из них (36%).

"Многие исследования, в том числе в Латвийском университете, показали, что люди убеждены, что, во-первых, они хорошо водят машину, а во-вторых, что другие водят хуже, чем они. Этa, казалось бы, мелочь, которая в той или иной степени есть у каждого из нас, а значит, мы позволяем себе более рискованное поведение на дороге. "Чуть-чуть можно", — думает человек, но это может привести к очень серьезным последствиям и поставить под угрозу как собственное здоровье, так и здоровье окружающих, — комментирует Иварс Аустерс, профессор Латвийского университета и исследователь поведения автоводителей.

"Это всегда вопрос степени — например, если мы спросим среднего водителя, какой процент водителей водит хуже вас, он ответит, что примерно 2/3 водят хуже меня, что совершенно невозможно с точки зрения статистики. То же самое относится и к пользователям средств микромобильности — им часто кажется, что они могут позволить себе ездить немного быстрее, чем было бы разумно", — добавляет Аустерс.

Что касается невнимательного вождения, профессор говорит, что нам нужно думать о том, как привлечь других людей к борьбе с социально нежелательным поведением. "Мы должны способствовать тому, чтобы люди присматривали друг за другом. Таким образом, мы избежим социально нежелательного поведения. Так, например, человек не ворует, когда все на него смотрят", — говорит исследователь.

С каждым годом участников дорожного движения становится все больше и они все разнообразнее, всем пользователям тех или иных транспортных средств было бы полезно освежить знания и пройти обучающий курс о правилах дорожного движения. Важно знать, какая дистанция является безопасной, как показать поворотник, перестраиваться, обгонять и пересекать дорогу. Дополнительно к теоретическим знаниям на пользу пошли бы и курсы безопасного вождения, на которых можно отточить навыки торможения, маневрирования, а также узнать больше о тормозном пути и инерции. CSDD также напоминает, что по закону на электросамокатах, также, как и на велосипедах, можно передвигаться с 14 лет, но при этом нужно сдать экзамен и получить велосипедные права

Данные CSDD последних лет показывают, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, велосипедов и моноколес неуклонно растет из года в год. В 2020 и 2021 количество таких ДТП ежегодно удваивалось. Данные BALTA, одного из участников кампании, также демонстрируют, что количество аварий с участием средств микромобильности становится больше и они все тяжелее.

"Количество компенсаций, выплаченных в 2021 году за травмы, полученные в ДТП с участием средств микромобильности, увеличилось на 22%. Средний объем компенсации составил порядка 400 евро, что почти в два раза больше обычной компенсации, связанной с получением травмы", - комментирует Людмила Щеголева, руководитель отдела Продуктов страхования физических лиц BALTA.