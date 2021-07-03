Каждый четвертый семейный врач — предпенсионного или пенсионного возраста

Около 27% работающих в Латвии семейных врачей — пенсионного или предпенсионного возраста, поэтому со сменой поколений в отрасли не хватает специалистов, которые могут работать в особенно отдаленных волостях. И во многих местах уже давно ищут специалиста, сообщает со ссылкой на ReTV портал rus.lsm.lv.

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По данным Национальной службы здравоохранения, из 1263 латвийских семейных врачей 27% — предпенсионного или пенсионного возраста. И, как свидетельствуют данные опроса, многие собираются уйти на покой.

В Минздраве говорят, что семейные врачи — приоритет отрасли, уже пять лет готовят большее число специалистов. Кристине Клявиня, глава Отдела развития отраслевых человеческих ресурсов, пояснила: "В целом учатся более 150 молодых семейных врачей".

Кроме того, уже два года семейным врачам в регионах доступны средства еврофондов — и для оборудования практики, и для компенсаций, когда практику перенимают. Однако так называемая очередь на свободные практики — в Риге и ее окрестностях.

Проблема с нехваткой медицинских специалистов — и в региональных больницах. Поэтому в Огре в здании бывшей поликлиники теперь так называемый врачебный дом — сотрудников обеспечивают квартирами.

"Главное условие — основная работа должна быть в нашей больнице, и не меньше, чем на одну ставку. Мы резидентам, которые, может быть, не в оплачиваемой государством группе, готовы оплачивать резидентуру и платить минимальную зарплату в качестве стипендии", — говорит глава Огрской районной больницы Дайнис Шировс.