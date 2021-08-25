Каждый четвертый заболевший Covid-19 — в возрасте до 19 лет
Foto: Pixabay

Во второй день массового тестирования учащихся перед началом нового учебного года из 249 выявленных пациентов с коронавирусом 67 — люди в возрасте до 19 лет, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В возрасте до девяти лет было выявлено 20 случаев, в возрасте от десяти до 19 лет — 47 новых случаев заражения. Соответственно, доля выявленных случаев Covid-19 в возрасте до девяти лет составляет 8% от общего числа, а в возрастной группе от 10 до 19 лет — 18,9%. В младшей возрастной группе это наибольшее количество инфицированных, выявленных за один день с 1 июня, а в возрастной группе от десяти до 19 лет — с 18 мая.

В первые два дня массового тестирования школьников перед новым учебным годом было выявлено 29 новых случаев инфицирования в возрасте до девяти лет и 73 новых случая инфицирования в возрасте от десяти до 19 лет.

В других возрастных группах 47 новых случаев приходятся на возраст от 30 до 39 лет, 31 -от 40 до 49 лет, а в других возрастных группах случаев меньше.

Как сообщалось, вчера было выявлено 249 новых случаев Covid-19. Последний раз такая заболеваемость была в Латвии 8 июня, когда ЦПКЗ сообщил о 256 новых случаях.

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LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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