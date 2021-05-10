Каждый десятый избиратель может не прийти на выборы из-за риска Covid-19

Половина латвийских избирателей не считает пандемию Covid-19 преградой для участия в выборах в местные самоуправления, однако 9,1% все же могут не прийти на участки из соображений эпидемиологической безопасности. Об этом свидетельствуют результаты проведенного компанией SKDS совместно с Центральной избирательной комиссией опроса.

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52,1% опрошенных заявили, что Covid-19 никак не повлияет на их участие в выборах — более важную роль сыграют другие факторы. 27,2% опрошенных считают, что влияние пандемии будет небольшим.

Среди факторов, влияющих на участие в выборах, чаще всего назывались "обязанность гражданина" (39%) и "желание поддержать конкретную партию или кандидата" (17%). Еще 11% опрошенных утверждают, что всегда участвуют в выборах. 10% будут голосовать в надежде на лучшее будущее и перемены, 9% хотят повлиять на будущее конкретного края, 6% таким образом хотят высказать свое мнение, а 4% полагают, что важен каждый голос.

Респонденты, которые не планируют участвовать в выборах, чаще всего говорят о том, что не видят в этом смысла (37%). 14% опрошенных утверждают, что потеряли веру во что бы то ни было, 11% не интересуются политикой.

Согласно данным проведенного в марте опроса, в выборах в местные самоуправления планируют принять участие 60% избирателей, которые живут не в Риге.