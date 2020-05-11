Каждый десятый студент собирается бросить учебу: стало нечем платить из-за кризиса

11,8% студентов собираются бросить учебу, потому что из-за вызванного Covid-19 кризиса больше не могут платить за учебу или покрывать ежедневные расходы, свидетельствует данные опроса Латвийской студенческой организации. В опросе принимало участие 8600 человек.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Каждый пятый работающий студент работает в сфере услуг, а именно в ней сейчас наблюдается большой кризис.

Из опроса следует, что у большей половины студентов два источника дохода — зарплата и помощь семьи либо партнера. Около половины опрошенных указали, что их ежемесячные траты не превышают 400 евро в месяц.

Только 16% опрошенных верят, что их доходы в ближайшее время не сократятся или сократятся незначительно, четверть считает, что сократятся минимум на половину, а еще 15% боится, что останется без дохода вообще. 20% сказали, что не знают.

Почти 12% собираются бросить учебу, потому что стало нечем платить. Еще столько же собирается уйти в академический отпуск. 12% всех латвийских студентов — это почти 10 000 человек, подсчитали авторы опроса.