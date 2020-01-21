Каждый десятый заключенный в Латвии болеет ВИЧ

Из примерно 3 000 латвийских заключенных ВИЧ-инфекция констатирована у примерно 300. В Латвии распространенность инфекции составляет менее 0,5%, то есть в тюрьмах болеют ВИЧ-инфекцией минимум в 20 раз чаще. Об этом порталу Delfi рассказали в Балтийской ВИЧ-ассоциации.

Каждому, кто попадает в места заключения, предлагают сделать анализ на ВИЧ. Соглашается примерно 98%, но из всех, у кого инфекция обнаружено, лечится лишь 60%. В обязанности тюремного начальства входит обеспечивать ВИЧ-положительных заключенных антиретровирусной терапией. Это помогает остановить развитие инфекции — тот, кто регулярно принимает лекарства, не может заразить других.

Но для полноценного лечения этого недостаточно — человек должен сам понимать значение лечения и для собственного здоровья, и для предотвращения распространения инфекции. Важно, чтобы пациенты не прекращали лечения и после выхода на свободу.

С 2019 года Балтийская ВИЧ-ассоциация проводит семинары для заключенных и работников тюрьмы, объясняя важность лечения. Пока что их прослушали 233 работника тюрем и 141 заключенный.