Каждый десятый житель Латвии интересовался медикаментами, содержащими йод

В последние две недели примерно 10% жителей Латвии, реагируя на военное вторжение России в Украину и публично прозвучавшие слова о риске радиации, проявлял усиленный интерес к медикаментам, содержащим йод, свидетельствуют данные опроса Benu aptieka.

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Еще 18% опрошенных пополнили содержание домашней аптечки "на случай кризиса".

89% респондентов интерес к йодосодержащим медикаментам не проявляли, а 1% опрошенных не дали конкретный ответ на этот вопрос.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что больший интерес к йодосодержащих медикаментам проявляли женщины (12%), чем мужчины (8%). Женщины чаще сознательно пополняли и запас лекарств в домашней аптечке (23% женщин и только 13% мужчин).

Среди опрошенных с латышским родным языком интерес к препаратам с йодом проявили 11%, среди русскоязычных — 8%. Пополняли аптечку чаще также латыши (20%), у русскоязычных этот показатель ниже — 6%.

Необоснованное употребление препаратов йода может принести организму гораздо больше вреда, чем пользы, подчеркивает семейный врач Зане Зитмане. Чрезмерное потребление йода может вызвать головные боли, диарею, отек легких, отек горла и воспаление. Особую осторожность следует проявлять людям старше 45 лет, так как употребление йода может усугубить проблемы со щитовидной железой.

Опрос проводился в сотрудничестве с компанией Gemius, было опрошено 1859 респондентов в период с 9 по 11 марта.