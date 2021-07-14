Каждый пятый клещ переносит болезнь Лайма

Каждый пятый клещ, исследованный в лаборатории Латвийского центра инфектологии, содержит возбудители болезни Лайма — боррелии. Клещевым энцефалитом инфицированы только неполные 2% проверенных клещей, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на LTV.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С начала сезона и до 11 июля медики Рижской Восточной клинической университетской больницы вытащили уже 727 клещей. 176 из них были проверены на энцефалит — это платная услуга, поэтому ее делают не все. Энцефалит был обнаружен в 1,7% клещей. Это число каждый год меняется. Например, в 2015 году было инфицировано 5%, через год — 4%, а в 2018 и 2019 годах только 0,65% и 0,82% от всех проверенных паразитов.

Болезнь Лайма выявляют чаще. На наличие боррелий обследовано 213 клещей, было инфицировано 40 или 18,8% из них.