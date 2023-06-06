Каждый пятый латвиец не верит, что люди влияют на изменения климата
Foto: Reuters//Scanpix/LETA

85% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет считают, что деятельность человека оказала влияние на изменения климата в мире, пишет Rus.Lsm.lv со ссылкой на "Зеленый барометр".

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С тем, что деятельность человека значительно влияет на климатические изменения, чаще всего согласны молодые (18-34) люди, школьники и студенты, а женщины чаще, чем мужчины.

15% респондентов заявили, что деятельность человека практически не влияет на климат, а 6% — что вообще не влияет. Чаще такое мнение высказывали мужчины, жители 45–54 лет и самозанятые. Еще 9% жителей не смогли выразить свое мнение.

Представитель Латвийского фонда природы Байба Витаевска-Балтвилка считает, что эти 9% тоже могут быть климат-скептиками. "Таким образом, около четверти населения Латвии потенциально могут быть настроены против любой политики по борьбе с климатическими изменениями", — подозревает она.

Лишь 44% опрошенных считает, что латвийцы должны участвовать в борьбе с изменениями климата.

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