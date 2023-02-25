Каждый пятый житель Латвии питается нездоровой пищей

Каждый пятый, или 20% жителей Латвии употребляют нездоровую пищу, а 42% стараются ежедневно придерживаться принципов здорового питания, свидетельствуют данные опроса "Индекс здоровья", проведенного в прошлом году Mana Aptieka & Apotheka.

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Данные опросов "Индекс здоровья" за 2021 и 2022 год показывают, что в течение года всего на несколько процентных пунктов увеличилось число жителей, которые стараются употреблять здоровую пищу. Согласно результатам исследования, проведенного в прошлом году, с целью улучшения привычек пищевого поведения большинство людей стараются ограничить потребление сахара — так сделали 44% опрошенных. Еще 37% пытались сократить количество соли в своем рационе, а 31% старались избегать употребления полуфабрикатов.

При этом по сравнению с 2021 годом увеличилось количество жителей, которые пытаются внедрить в свою повседневную жизнь хотя бы одну из полезных привычек. Так, на шесть процентных пунктов, до 48%, увеличилось количество жителей, которые выпивают достаточное количество воды каждый день, на пять процентных пунктов, до 44%, увеличилось число людей, ограничивающих потребление сахара, и еще на пять процентных пунктов, до 37%, стало больше тех, кто старается сократить потребление соли в своем рационе.

В заботе о своем здоровье на семь процентных пунктов больше людей начали использовать пищевые добавки.

Нездоровые пищевые привычки чаще характерны для мужчин — 25%, чем для женщин — 16%, а также для людей, которые в целом оценивают свой образ жизни как нездоровый и малоподвижный. В числе вредных привычек многие также отмечают избыток в своем рационе мучных изделий — 15%, употребление сладкого в больших количествах — 15%, а также частое переедание — 10%.

По данным опроса за 2022 год, частым перееданием чаще грешат мужчины — 12%, или каждый десятый мужчина, тогда как у женщин этот показатель ниже — 8%. При этом женщины чаще (17%), чем мужчины (12%), заявляли, что чрезмерно увлечены употреблением сладостей.

Данные прошлогоднего опроса показывают, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет недостаточно высоко оценивают роль здорового питания в профилактике общего состояния здоровья. Хотя по сравнению с данными исследования, проведенного в 2021 году, количество молодых людей, ограничивших потребление сахара, увеличилось на два процентных пункта (30%), а молодых людей, которые старались употреблять меньше соли в своем рационе, увеличилось на 11 процентных пунктов (33%), в целом, тенденции не обнадеживают. По сравнению с 2021 годом число молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые стараются питаться здоровой пищей, в прошлом году сократилось на пять процентных пунктов (37%), а молодых респондентов, которые избегают употребления полуфабрикатов, уменьшилось на пять процентов (21%). Это свидетельствует о том, что молодому поколению все еще не хватает понимания здорового питания и знаний о составе продуктов.

Подслащенные напитки также продолжают играть важную роль в ежедневном рационе молодых людей . Газированные и подслащенные напитки употребляют 27% молодежи, что на 11 процентных пунктов больше, чем в 2021 году. Среди молодежи также увеличилось число респондентов, чрезмерно употребляющих мучные изделия: с 12% в 2021 году до 22% в прошлом году.

Исследование Mana Aptieka & Apotheka Veselības indekss проводится совместно с центром исследования рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно методом прямого опроса опрашивается репрезентативная численность населения, а именно 1016 человек в возрасте от 18 до 75 лет.