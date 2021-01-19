Каждый седьмой ребенок в Латвии не получает алименты

Более 39 000 детей до 18 лет не получают причитающиеся им от одного из родителя алименты, свидетельствуют данные Гарантийного фонда средств содержания за 2018-2020 годы. Это примерно каждый седьмой несовершеннолетний в стране.
Гарантийный фонд средств содержания выплачивает средства на содержания ребенка вместо не выполняющего свои обязанности родителя. Каждый месяц выплачивается 4,5 миллиона евро.
Число неплательщиков алиментов составляет 42 000 человек. К ним применяются различные меры наказания: уголовная ответственность, запрет водить автомобиль или корабль, аннулирование лицензии на огнестрельное оружие, публикация данных на портале www.latvija.lv, передача информации в бюро кредитной информации, запрет занимать должность судьи, присяжного нотариуса и судебного исполнителя, отказ в получении гражданства или отклонение заявления об отказе от гражданства, а также невыдача семейной карты для многодетных.
Все эти меры помогли увеличить количество денег, которые гарантийному фонду удается вернуть. За 2020 год удалось вернуть 12,48 миллиона евро — это на 6% больше, чем в 2018 году.
В 2021 году Сейм концептуально поддержал запрет на азартные игры для должников по алиментам, а также передача дел по взысканию средств внесудебным коллекторам.