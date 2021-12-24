Каждый шестой полностью привитый от Covid-19 латвиец получил бустерную дозу
Foto: LETA

По данным Национальной службы здравоохранения, на сегодняшний день уже неполных 18% жителей Латвии, прошедших ранее курс вакцинации от Covid-19, получили и бустерную вакцину.

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В Латвии 1,252 миллиона человек уже прошли курс вакцинации против Covid-19, получив обе вакцины или, в случае Johnson&Johnson, одну вакцину. К настоящему времени вакцинацию начали почти 1,3 миллиона человек.

По данным Центрального статистического управления, на начало июля 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 человек, так что на данный момент не менее 69,46% населения получили хотя бы первую вакцину или вакцину Johnson&Johnson, а 66,54% населения завершили процесс вакцинации, в том числе 17,864% получили бустерную вакцину.

Охват всего населения бустерной вакцинацией достиг почти 12%, при этом бустерную дозу получили в общей сложности 223 732 человека.

В четверг в Латвии было вакцинировано 6509 человек, из которых 703 получили первую вакцину, 1174 — вторую, 258 привиты вакциной Johnson&Johnson, а 4374 человека получили бустерную вакцину.

Также до сих пор привит 1221 ребенок в возрасте от 5 до 11 лет.

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