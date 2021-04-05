Каждый третий депутат Сейма получил штраф. Чаще всего - за ПДД, рекордсмен - Урбанович
Foto: Saeimas administrācija

За время работы Сейма 13-го созыва административно наказана треть депутатов, свидетельствуют данные информационного центра Министерства внутренних дел.

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Сейм этого созыва приступил к работе 6 ноября 2018 года. До 6 января этого года административно были наказаны 33 депутата, чаще всего - депутаты Янис Урбанович ("Согласие"), Алдис Гобземс и Янис Дуклавс (Союз "зеленых" и крестьян).

У Урбановича четыре административных штрафа за нарушение правил дорожного движения, у Гобземса и Дуклавса - по три.

Среди административно наказанных депутатов 20 представителей коалиции и 12 депутатов оппозиции. Среди депутатов коалиции ни у одного нет больше двух административных наказаний.

Чаще всего депутаты наказывались за нарушения правил дорожного движения. Также они совершали такие нарушения, как неразрешенное совмещение должностей и неподача декларации в установленный законом срок.

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv
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