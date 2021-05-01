Каждый третий новый случай заражения Covid-19 зафиксирован в Риге
Foto: Valsts kanceleja

Из общего числа выявленных за минувшие сутки случаев заражения Covid-19, 31% был зарегистрирован в Риге. Также относительно много новых заражений зафиксировано в Даугавпилсе и Елгаве, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В столице за минувшие сутки зарегистрирован 251 новый случай заражения Covid-19, в Даугавпилсе - заболели 37 человек, а в Елгаве - 32.

В Лиепае за сутки добавилось 24 новых случая заражения коронавирусом, в Алуксненском крае - 22, в Резекне - 21, Тукумском крае - 20, Резекненском крае - 18, Баусском и Талсинском краях - по 17, в Юрмале и Алойском краях - по 16. В остальных самоуправлениях новых случаев меньше.

Больше всего новых заболевших за две недели в Риге - 2804 человек, на втором месте Елгава - 393, на третьем с показателем 252 Даугавпилс.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии выявлены 812 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек. Всего за сутки проведены 12 637 анализов, доля положительных результатов составила 6,4%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 438,9 случая на 100 000 жителей.

В течение суток в больницы поступил 81 пациент с Covid-19.

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