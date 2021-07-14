Каждый третий житель Латвии вакцинирован против Covid-19

Первую дозу вакцины против Covid-19 получили примерно 627 тысяч человек, а уже полностью завершили процес вакцинации — около 626 тысяч человек. Соответственно, обе инъекции получили 33,15% населения, около тысячи жителей ждут второго укола.

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Сейчас процесс вакцинации так замедлился, что число людей, получивших первую прививку, почти сравнялось с числом людей, которым сделаны уже оба укола.

На этой неделе темп вакцинации продолжал падать, и сейчас находится на уровне апрельских показателей, когда в Латвии было сравнительно мало вакцин, и прививали только людей из особых приоритетных групп.

Вчера вакцину против Covid-19 получил 5 261 человек, из них первую прививку — только 1 876 человек, сообщает Национальная служба здоровья. Завершили вакцинацию 3 385 человек. В том числе — 1 748 жителей были привиты вакциной Johnson&Johnson, в этом случае нужен один укол.

В первые рабочие дни недели в среднем прививались по 5 400 человек в день. На прошлой неделе в Латвии были вакцинированы примерно 55 500 человек или около 8000 жителей в день. Самые высокие показатели темпа вакцинации были на неделе с 24 мая, когда в среднем в день прививку получали 16 000 человек. Рекорд по числу привитых был достигнут 28 мая, когда вакцину получили около 24 500 человек. С 10 мая четыре недели подряд в Латвии каждую неделю вакцинировались более 100 000 человек, с начала лета показатели вакцинации пошли вниз.

Во вторник, 14 июля, среди получавших прививку было больше всех тех, кто не подпадал под какие-либо приоритетные группы, а также пожилых людей.

Вакцинацию проводят 182 учреждения.

Для первой прививки чаще всего используется вакцина Pfizer, для завершающей -

Pfizer и Johnson&Johnson.