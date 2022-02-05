Каждый второй латвиец периодически делает покупки в секонд-хендах

Согласно соцопросу, 65% жителей Латвии тщательно планируют свои покупки, чтобы не приобретать лишние продукты, 44% стараются перерабатывать продукты, которые не получается использовать вовремя, чтобы их не выбрасывать, а 49% периодически заглядывают в магазины секонд-хенд и стараются продать или отдать на благотворительность одежду, которую больше не носят.

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Согласно результатам социологического опроса, проведенного банком SEB, каждый четвертый житель Латвии придерживается принципов этичного потребления. Это означает, что при покупке товаров, они обращают внимание и на производителя — был ли процесс производства экологичным и устойчивым, и на состав и упаковку — не используется ли сырье, производство которого вредит окружающей среде, и на возможность утилизации — можно ли использованный товар, если это не продукты, переработать или использовать повторно.

"Если действительно каждый четвертый задумывается об упомянутых вещах, то это очень

хороший показатель — это значит, что жители действительно заботятся об окружающей

среде и, скорее всего, стараются придерживаться экологичного образа жизни.

Возможно, часть жителей, выбирая, например, дешевую одежду, осознает, что за низкой

ценой скрывается низкое качество и вещь, скорее всего, будет очень быстро выброшена и,

вроде как, и не жалко", - отмечает руководитель устойчивого развития банка SEB Виктор Торопов.

"Но с другой стороны стоит подумать, что за период с 2000 по 2014 год объемы производства одежды выросли вдвое и сегодня каждый покупает примерно на 60% больше одежды, чем 15 лет назад, однако, срок службы вещей сократился в два раза. Поэтому каждому из нас стоит задуматься: быть может, стоит купить вещь дороже, но более качественную, чтобы она служила дольше, а после ее можно было бы использовать повторно — в Латвии есть компании, которые собирают ненужную, но еще годную к использованию одежду на переработку или благотворительность", - говорит Торопов.

Представитель банка предлагает и другое решение: время от времени заглядывать в магазины секонд-хенд.

"Еще один принцип экологичного образа жизни — покупать технику, которая уже была

использована и продавать дальше технику, которой больше не пользуетесь", — добавляет Виктор Торопов.

Опрос показал, что 49% жителей время от времени делают покупки в магазинах секонд-хенд и стараться продать или отдать на благотворительность одежду, которая больше не нужна. В свою очередь 17% покупают в секонд-хендах и продают дальше одежду для детей.

Говоря о привычках в питании, 31% опрощенных отмечает, что старается избегать продуктов с пальмовым маслом, а 10% стараются покупать органические продукты. 44% опрошенных стараются перерабатывать продукты, которые не были использованы по назначению, чтобы не пришлось их выбрасывать.

"По статистике, жители Латвии выбрасывают в среднем около 30 кг продуктов в год. Все

начинается с неправильного планирования покупок и заканчивается незнанием, что делать с

неиспользованными по назначению продуктами. Чаще всего в мусорнике оказываются

фрукты и овощи. Однако если мы видим, что не успеем съесть свежие фрукты или овощи,

их можно, например, заморозить и использовать позже", — отмечает Торопов.