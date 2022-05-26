Кажоциньш: нам надо попытаться понять русское меньшинство
Foto: LETA

В Латвии проживает значительное русское меньшинство, которое мы должны попытаться понять, если мы этого не сделаем, это создаст проблемы в будущем, заявил в четверг на конференции Riga StratCom Dialogue советник президента Латвии по национальной безопасности и секретарь Совета национальной безопасности Янис Кажоциньш.

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По словам Кажоциньша, предотвращение конфликтов — это познавательный процесс.

Эксперт также подчеркнул важность определения общей цели и четкого общения во время войны, отметив, что если цель четко не определена, перед лицом непредвиденных обстоятельств легко принимать неудачные решения.

При этом генерал-майор в отставке из Финляндии Пекка Товери подчеркнул со своей стороны важность позиции государства и жителей во время войны, отметив, что необходима сильная оборона.

В Финляндии, по словам Товери, в случае необходимости население готово защищать страну. Военная служба обязательна для всех мужчин в Финляндии, и граждане обычно доверяют государственным чиновникам и военнослужащим. Кроме того, в кризисных ситуациях финские министерства общаются друг с другом для поиска решений и координации ситуации.

Однако Пекка также отметил, что войну нельзя выиграть, только обороняясь, необходимо также переходить в наступление.

В завершение конференции руководитель Центра стратегических коммуникаций НАТО Stratcom Янис Сартс заявил, что время доминирования Запада закончилось, началось время системных конфликтов, которые он назвал "борьбой за умы". Сартс также указал на необходимость инвестировать в решение проблем информации и общества.

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