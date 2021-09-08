Кекава стала первым краем Латвии, запретившим организацию азартных игр

Сегодня, 8 сентября, Кекавская краевая дума приняла решение о запрете на организацию азартных игр по всей новой административной территории Кекавского края. Об этом сообщает агентство LETA.

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Запрет не относится к случаям, в которых лицензия на место организации азартных игр была выдана до того, как новые правила вступили в силу. Кроме того, игры будут разрешены в случаях, если другие нормативные акты разрешают организацию подобных мероприятий.

Во время принятия решения муниципалитет Кекавского края сослался на Закон о самоуправлениях, а также на 41-ю статью Закона об азартных играх и лотереях, согласно которой азартные игры запрещено организовывать в определенных местах или территориях самоуправления.

Кекавская краевая дума также ссылается на норму закона, которая гласит, что самоуправление имеет право издавать постановления, определяющие места и территории, на которых запрещено проводить азартные игры. Согласно информации, предоставленной муниципальным депутатам, научно доказана связь между азартными играми и неблагоприятными последствиями на уровне отдельного человека, семьи, общины и общества.

Азартные игры вредят психическому здоровью человека, отрицательно влияют на физическое здоровье, мешают отношениям в семье и влекут за собой финансовые проблемы.

Кекавский край стал первым самоуправлением в Латвии, которое приняло такое решение, основываясь на поправках в Законе об азартных играх и лотереях. Поправки вступили в силу 17 апреля этого года.

Кроме того, согласно информации в распоряжении агентства LETA, планируется также принять решение о прекращении деятельности уже имеющихся в Кекаве игорных залов.