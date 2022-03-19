Кекавская дума будет платить 25 евро в месяц за размещение украинских беженцев
Foto: LETA

Кекавская дума решила платить по 25 евро в месяц людям, которые размещают у себя беженцев из Украины, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно информации, предоставленной самоуправлением, 25 евро в месяц будут выплачены за каждого принятого гражданского жителя Украины, покинувшего дом из-за войны.

Поддержка будет выплачиваться как юридическим, так и физическим лицам. Для её получения необходимо написать заявление в социальную службу самоуправления.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?