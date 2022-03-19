Кекавская дума будет платить 25 евро в месяц за размещение украинских беженцев

Кекавская дума решила платить по 25 евро в месяц людям, которые размещают у себя беженцев из Украины, сообщает LETA.

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Согласно информации, предоставленной самоуправлением, 25 евро в месяц будут выплачены за каждого принятого гражданского жителя Украины, покинувшего дом из-за войны.

Поддержка будет выплачиваться как юридическим, так и физическим лицам. Для её получения необходимо написать заявление в социальную службу самоуправления.