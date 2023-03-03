Келдыша снести, Пушкина задвинуть к Керн: решение Совета по памятникам

Члены Совета по памятникам проголосовали против предложения вице-мэра Риги Линды Озолы демонтировать памятник Барклаю-де-Толли и за снос памятника советскому академику Мстиславу Келдышу, писателю Андрейсу Упитису и писательнице Анне Саксе. Памятник Пушкину решено передвинуть.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Памятник Пушкину предлагают перенести в другое место — возможно, поближе к памятнику Анне Керн, который стоит возле концертного зала "Аве Сол", написала депутат Наталия Абола. Агентство LETA при этом пишет, что совет согласился демонтировать памятник Пушкину, потому что он размещен незаконно.

Также будет демонтирована памятная табличка историку Янису Зутису.

По словам депутата Рижской думы Константина Чекушина, входящего в Совет по памятникам, за де-Толли вступились профессионалы, историки. Кроме того, пьедестал и сам памятник принадлежат разным лицам — пьедестал стоял на своем месте со времен первого открытия в 1913 году, а точную копию исторического памятника установил на свои средства бизнесмен Евгений Гомберг. У него был заключен с Рижской думой договор — если дума решит убрать памятник, то она будет должна вернуть ему деньги за благоустройство близлежащей территории.

Также совет не поддержал демонтаж Морицу Эдуарду Зилберту, известному как писатель Судрабу Эджус.

Днем перед заседанием совета у Рижской думы депутат Наталия Абола ("Честь служить Риге") провела одиночный пикет против сноса памятников.

Фото: Елена Смехова

Стоит отметить, что решение совета имеет рекомендательный характер, а в повестку заседания Рижской думы вопрос в настоящее время не внесен.

Как сообщалось, депутаты столичного самоуправления обнаружили в своей электронной почте послание от вице-мэра города Линды Озолы и ее коллег по фракции (избраны от партии "Консервативные", сейчас блок "Код для Риги"). Там обосновывалась необходимость снести в Риге три памятника: академику Мстиславу Келдышу, полководцу Барклаю-де-Толли и поэту Александру Пушкину. Последний называется там "культовой личностью российского империализма".

На портале общественных инициатив manabalss.lv уже с 25 ноября идет сбор подписей за снос памятника Пушкину. За более чем три месяца собрано только 1330 подписей. Необходимо собрать — для подачи соответствующего народного воззвания в Рижскую думу — всего 2000 подписей.