Керис: Меньгелсоне с честью боролась за адекватное финансирование здравоохранения

Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне с честью боролась вместе с отраслью за адекватное финансирование здравоохранения из государственного бюджета, заявил, оценивая первые 100 дней работы министра, глава Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) Валдис Керис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, Меньгелсоне боролась и в тот момент, когда стало ясно, что финансирование здравоохранения не будет выше утвержденной суммы. В этом году финансирование здравоохранения составит 1,6 млрд евро. Керис благодарен министру за эти действия, но не берется прогнозировать, что будет дальше.

С другой стороны, Керис оценивает действия премьер-министра Кришьяниса Кариньша как безответственные и непрофессиональные. По его словам, "морить голодом здравоохранение, четко осознавая, что это ухудшит доступ к медицинскому обслуживанию и его качество, а также приведет к тысячам смертей, подло по отношению к народу Латвии".