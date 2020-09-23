Керис: премьер-министр должен оценить соответствие Илзе Винькеле министерской должности

Премьер-министр Кришьянис Кариньш должен оценить, соответствует ли занимаемой должности министр здравоохранения Илзе Винькеле, заявил руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) Валдис Керис в интервью Латвийскому радио.

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Керис и Винькеле уже давно обмениваются критикой в адрес друг друга. На этот раз Керис раскритиковал заявление министра о том, что в бюджете-2021 дополнительные средства будут запланированы для медиков, а не для пациентов, поэтому министр попытается договориться с медиками перенаправить часть средств на нужды пациентов.

Глава LVSADA назвал это предложение противозаконным и потенциальным основанием, чтобы премьер-министр оценил, соответствует ли Винькеле занимаемой должности. Керис напомнил, что LVSADA выразила недоверие министру здравоохранения уже год тому назад, и не собирается отступать от этого утверждения.

По мнению Кериса, заявление министра - это попытка столкнуть медиков и пациентов. Руководитель профсоюза настаивает, что дополнительные средства должны быть направлены только на увеличение зарплат.

Он сказал, что запланированные дополнительные 183 млн евро для здравоохранения - это обязательный и предусмотренный законом минимум, правительство за это нельзя упрекать, а для протестов нет оснований. В то же время Керис подчеркивает: нельзя считать, что в отрасли уже все сделано, поскольку нехватка финансирования все еще ощущается.

Как уже сообщалось, Кабинет министров поддержал предложение о выделении в бюджете-2021 дополнительных 183 млн евро на увеличение зарплат медиков.