Керис: решение правительства не признавать заражение медиков Covid-19 несчастным случаем на рабочем месте - удар в спину

Решение правительства не признавать заражение медиков Covid-19 несчастным случаем на рабочем - удар в спину, заявил руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис, комментируя поправки к распоряжению правительства о чрезвычайном положении.

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Профсоюз указал, что такое решение правительство приняло 7 апреля.

По словам Кериса, на практике это означает, что государство снимает с себя ответственность за последствия даже в том случае, если работник не обеспечен достаточными средствами индивидуальной защиты и заражается Covid-19. Все последствия заражения в таком случае лягут на плечи самого инфицированного и его семьи.

"Такое решение правительства явно противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, касающимся охраны труда во время пандемии Covid-19. Это как удар в спину всем работникам, которые подвергаются риску заражения в борьбе с пандемией", - подчеркнул Керис.