Кибератаки не было? Cert.lv считает, что система E-klase просто была перегружена
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Вчерашние проблемы с E-klase вряд ли вызваны кибератакой, считает Лига Бесере, представитель учреждения по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv.

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В понедельник, 25 января, в системе наблюдались сбои, в частности, у многих пользователей не работала видеосвязь. Платформа E-klase заявила о масштабном кибернападении. Во вторник, 26 января, проблемы устранены и существенных нарушений в работе не наблюдается. Как портал Delfi заверила представитель платформы Зане Рашмане, техническая служба ведет систематический мониторинг работы платформы.

Лига Бесере, представитель Cert.lv, сказала, что сейчас никаких нарушений в работе платформы не наблюдается, и нет информации, свидетельствующей о небезопасности E-klase и каких-либо внешних угрозах.

"Кибернападение — это пока что предположение обслуживающей команды E-klase, прозвучавшее в оперативном разговоре. Но технической информации об анализе ситуации пока нет. Только после нее можно выяснить все детали произошедшего, чтобы подтвердить или опровергнуть несанкционированное внешнее вмешательство", — объяснила Бесере.

Зане Рашмане предполагает, что на работу видео могла повлиять в том числе скорость интернета у пользователей и другие факторы. Она напомнила, что пока что модуль видео работает в режиме пилотного проекта и постепенно приспосабливается под нужды пользователей.

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