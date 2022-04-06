Киев или Львов: Ринкевич решает, где разместится посольство Латвии в Украине

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич до конца следующей недели примет решение о месте размещения посольства Латвии в Украине, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.

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Он упомянул, что посол Латвии в Украине Илгвар Клява сейчас на короткое время вернулся в Латвию. У посла в МИД проходят консультации по ряду вопросов, в том числе о возможности возвращения сотрудников посольства Латвии в Киев.

Пресс-секретарь МИД рассказал, что идет планирование, тщательно оценивается ситуация и ожидается, что министр примет решение по данному вопросу до конца следующей недели.

Пресс-секретарь МИД напомнил, что в начале войны с Россией сотрудники посольства Латвии на Украине переехали из Киева и продолжали работать во Львове в сокращенном составе.

Как сообщалось, посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, который в последнее время работал из Польши, в ближайшие дни вернется в Киев, сообщила во вторник глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Кууск покинул украинскую столицу в начале марта, когда вокруг Киева усилились боевые действия, и сначала перебрался во Львов, затем вернулся в Таллинн и, наконец, обосновался в Жешуве в Польше, недалеко от украинской границы, куда переехали послы многих стран.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил в понедельник, что посол Литвы в Украине вскоре вернется в Киев.