"Кипсала — это не выход": Винькеле рассказала о главной проблеме

Места в больницах будут перепрофилированы для пациентов с COVID-19 за счет временного ограничения плановой медицинской помощи. Об этом в эфире радио Baltkom сообщила министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.

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По ее словам, при условии, что это возможно, плановые операции и обследования могут быть на время приостановлены, чтобы перепрофилировать места в больницах для борьбы с COVID-19.

"В Латвии есть более 8000 коек, теоретически, часть из них можно перепрофилировать для борьбы с COVID. Но есть инсульты, инфаркты, онкологические заболевания, неврология, травматология, так что это должно рассматриваться в комплексе. Прекращение другой помощи недопустимо. Мы можем на какое-то время приостановить плановую помощь, если можно, скажем, на две недели отложить операцию, но это не решение", — рассказала Винькеле.

Она отметила, что оборудование временного госпиталя в выставочном холле на Кипсале не является возможным из-за нехватки медицинского персонала. Глава Минздрава добавила, что на переоборудование мест в больницах для борьбы с коронавирусом было выделено 8 миллионов евро.

"Мы рассчитываем на стабилизацию ситуации в течение месяца, этот месяц мы можем разворачивать дополнительные места в больницах. Кипсала — это не решение. Люди будут под крышей и на больничных кроватях, но откуда взять персонал? Именно поэтому наш основной план — наращивать размещение COVID-пациентов в больницах, вчера на это было выделено финансирование в размерах 8 миллионов евро. Это значит, что мы просто закупаем необходимое оборудование, чтобы можно было приспособить те ресурсы, которые есть, за счет ограничения плановых услуг на некоторое время", — сказала она.

Напомним, ранее министр здравоохранения опровергла активно распространяющуюся в соцсетях информацию о том, что в холле на Кипсале разворачивается временный госпиталь для пациентов, больных COVID.

В начале ноября сама Винькеле рассказала, что выставочный зал на Кипсале может послужить местом размещения больных коронавирусом пациентов, однако выразила надежду, что этого не потребуется. Как сообщалось, на Кипсале могут разместиться до тысячи пациентов, нуждающихся в стационарном уходе.