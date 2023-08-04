Кирсис: есть неплохие шансы сформировать большинство в Рижской думе в ближайшие недели

На данный момент есть неплохие шансы создать в Рижской думе в ближайшие недели готовое большинство, которое могло бы работать до истечения срока полномочий этого созыва в середине 2025 года, сообщил журналистам член "Нового Единства", исполняющий обязанности председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

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Концептуальное соглашение о сотрудничестве было достигнуто на переговорах с партиями Latvijas attīstībai (LA) и "Честь служить Риге" (ЧСР), подтвердил Кирсис, отвечая на вопросы журналистов.

Вице-мэр Линда Озола ("Код для Риги") и вице-мэр Эдвард Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) также оценили переговоры с LA и ЧСР как конструктивные и прагматичные.

Кирсис сообщил, что переговоры о сотрудничестве велись также с несколькими внефракционными депутатами и некоторыми депутатами фракции "Par!/Прогрессивные".

На следующей неделе пройдут рабочие встречи с потенциальными партнерами, в ходе которых будет обсуждаться меморандум о сотрудничестве.

Как сообщалось, не достигнув прогресса на переговорах с "Par!/Прогрессивными" о формировании новой коалиции в Рижской думе, блок трех партий решил начать переговоры с другими представленными в столичной думе партиями.

В настоящее время предполагается, что эти три партии привлекут в коалицию ЧСР, LA и нескольких внефракционных депутатов. Также ведутся переговоры с некоторыми депутатами "Par!/Прогрессивных" о возможном вхождении в коалицию.