Кирсис: компромисс о дальнейшем сотрудничестве в Рижской думе еще не родился

На политическом уровне дух компромисса о будущем сотрудничестве в Рижской думе еще не зародился, заявил агентству LETA исполняющий обязанности мэра столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство") после встречи фракций "Прогрессивных"/Par и "Нового Единства".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во время встречи стороны обсудили, как будет организована работа в переходный период, так как политики "Нового Единства" возглавляют несколько комитетов — по социальным вопросам, жилью и окружающей среде, а также комитет по образованию, культуре и спорту. С учетом того, что у "Прогрессивных"/Par нет поста вице-мэра в целях избегания ситуации "испорченного телефона", достигнута договоренность о рассмотрении вопросов на координационных совещаниях. На этой неделе такое совещание запланировано на четверг, 13 июля.

Кирсис подтвердил, что сегодня были разговоры о политическом соглашении, но дух компромисса о будущем сотрудничестве в Рижской думе еще не родился. "Мы продолжим переговоры и, надеюсь, сможем прийти к соглашению", — сказал Кирсис.

Он сообщил, что "Прогрессивные"/Par хотели бы продолжить двусторонние политические переговоры с политиками "Нового Единства", но "Новое Единствр" возразило, что это не будет продуктивным, если не будут участвовать партии, входившие в коалицию Рижской думы — "Код Риге" и Национальное объединение/Латвийское объединение регионов. "Три думских фракции, которые договорились о согласованной работе, проведут консультации друг с другом на этой неделе, тогда как "Прогрессивные"/Par захотели на этой неделе выждать", — пояснил Кирсис.

Следующие переговоры в формате четырех фракций, входивших в коалицию при экс-мэре Риги Мартиньше Стакисе — "Прогрессивных"/Par, "Нового Единства", Национального объединения/Латвийского объединения регионов — состоятся во вторник, 18 июля, в 11:00. Фактически это означает, что прежняя коалиция предпримет попытку создать новую тем же составом.

Как сообщалось ранее, фракция "Прогрессивных"/Par не заинтересована в досрочных выборах и считает, что сторонам следует продолжить переговоры, чтобы договориться о будущем сотрудничестве.

По словам "Прогрессивных"/Par, основным вопросом этих переговоров является "возвращение к надлежащему управлению и экономически ответственным решениям". Когда будет достигнут консенсус по этому вопросу, тогда можно будет говорить и о распределении позиций.

"Избиратели доверили нам сделать Ригу открытым, европейским и упорядоченным городом. В политических переговорах депутаты фракций всегда держат эту задачу в уме ", — сказал Мартиньш Коссовичс, председатель фракции "Прогрессивных"/Par в Рижской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Остальные партии, входившие в коалицию Рижской думы, также заявили, что выступают против сценария объявления внеочередных выборов.

Как уже сообщалось, правящая коалиция Рижской думы раскололась после конфликта вокруг оценки работы Департамента сообщения, в результате мэр Риги Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"/Par) объявил о своей отставке. Кирсис стал исполняющим обязанности мэра. Распад коалиции был вызван разногласиями между "Прогрессивными"/Par и "Новым Единством" и сопровождался взаимными оскорблениями.