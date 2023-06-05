Кирсис: на Брасском мосту уже монтируются трамвайные рельсы и провода

На Брасском мосту уже идет монтаж трамвайных рельсов и проводов, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис после выездного заседания на объект комитета Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта.

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По словам вице-мэра, за две недели в работе наметился стремительный прогресс и крепнет уверенность в том, что 20 июня в Межапарк и обратно в центр города уже будет курсировать 11-й трамвай. Во время Праздника песни, однако, можно будет обеспечить только реверсивное движение трамвая по одной паре рельсов, а ввод моста в эксплуатацию запланирован на конец этого года.

В настоящее время на этом объекте достаточно рабочих рук, чего нельзя сказать о других строительных объектах Риги, добавил Кирсис.

Как сообщалось, реверсивное движение трамвая по одной паре рельсов было единственным решением для восстановления трамвайного сообщения до Праздника песни.

Брасский мост состоит из двух параллельных частей. Было бы логично, если бы оба пролета моста строились одновременно, но тогда движение трамваев не могло бы быть восстановлено до праздника. Поэтому со строителями была достигнута договоренность о завершении строительства одной стороны моста с целью восстановления трамвайного движения.

Передвижение пешеходов по мосту восстановлено не будет, но продолжит осуществляться по временному переезду. Это связано с соображениями безопасности, так как в это время по-прежнему будут вестись строительные работы.