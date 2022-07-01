Кирсис: найден компромисс по перерасчету стоимости строительства моста на Саркандаугаве

Самоуправление и застройщик нашли компромисс по перерасчету стоимости строительства моста через железную дорогу на Саркандаугаве, и в настоящее время переговоры вступили в завершающую фазу, сообщил заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис в программе телеканала TV3 "900 секунд".

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По словам Кирсиса, достигнута договоренность о формуле перерасчета стоимости строительства, и в настоящее время ведется расчет, сколько она составит в денежном эквиваленте. Разные позиции строительных работ будут индексироваться по-разному, потому что рост затрат на различные материалы тоже был разным — в частности, быстрее росли цены на металлическую и битумную продукцию.

Кирсис подчеркнул, что индексация будет производиться только на период с 24 февраля, когда российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину. Он пояснил, что непредвиденные обстоятельства произошли только после этой даты, а изменение материальных затрат до этого считается деловым риском, который предприниматели должны были учитывать.

Вице-мэр еще раз подчеркнул, что из-за увеличения стоимости строительства и последующей индексации ни один из начатых объектов транспортной инфраструктуры Риги не останется на полпути, в том числе мост через железную дорогу в Саркандаугаве, который планируется достроить осенью этого года.

Как сообщалось, в начале июня предполагалось, что Рижское самоуправление может потратить на строительство указанного объекта до 1,2 млн евро больше, чем планировалось изначально.

Реализация проекта выросла в цене из-за развязанной Россией войны в Украине и введенных против России и Беларуси санкций.