Кирсис назвал отставку Вайводса "необоснованной и вредительской"

Ответственный за транспортную инфраструктуру Риги вице-мэр Вилнис Кирсис прокомментировал отстранение от должности исполняющего обязанности Департамента сообщения Рижской думы Яниса Вайводса. Увольнение коллеги он назвал "необоснованным и вредительским".

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Как сообщалось, исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Янис Вайводс был отстранен от должности из-за подозрений в возможном разбазаривании нескольких миллионов евро. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил на пресс-конференции исполнительный директор Риги Янис Ланге.

После пресс-конференции вице-мэр Риги Вилнис Кирсис заявил журналистам, что Вайводс отстранен "в самый горячий период проведения строительных работ". По мнению Кирсиса, отставка Вайводса — это "необдуманный и непропорциональный шаг", из-за которого "строительный сезон может быть потерян".

Кирсис пояснил, что считает необоснованными обвинение в адрес Вайводса по поводу возможных нарушений при заключении контрактов на ремонт улиц и их техническое обслуживание. В качестве примера Кирсис привел ситуацию, когда на улице образовалась яма.

"На основании контракта на техническое обслуживание яму можно быстро отремонтировать. В противном случае необходимо заключить договор на строительство, разработать проект строительства, который занимает много времени, и улица будет отремонтирована через год или даже через более длительный срок", — пояснил вице-мэр.

Кирсис добавил, что Вайводс ранее жаловался на давление ("моббинг") со стороны городского советника исполнительного директора Мариса Кнока. Поэтому вице-мэр планирует потребовать отстранения и Кнока, и Ланги от дисциплинарного расследования и привлечь к рассмотрению дела независимое лицо.