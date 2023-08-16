Кирсис : от меня в должности мэра Риги элементов шоу ждать не стоит

В моем исполнении от должности мэра Риги элементов шоу ждать не стоит, заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 исполняющий обязанности председателя Рижской думы, вице-мэр столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). Также политик заявил, что выступает против сокращения числа вице-мэров Риги.

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Заседание Рижской думы, на котором Вилниса Кирсиса планируется избрать мэром, состоится в четверг, 17 августа.

В интервью Кирсис признал, что новое правящее большинство в Рижской думе будет несколько фрагментированным — поскольку партнеров больше. Раньше их было четыре, а сейчас больше, есть еще и независимые депутаты. Но главное, по мнению Кирсиса, желание работать, которое сплачивает депутатов. "33 голоса — это достаточное большинство, чтобы работать", — сказал Кирсис.

В новую правящую коалицию Рижской думы войдут "Новое Единство", общая фракция Национального объединения и Латвийского объединения регионов, "Кода Риге" (бывшие "Консервативные"), Latvijas attīstībai, Par!, отколовшиеся от "Прогрессивных", и "Честь служить Риге", а также независимые депутаты. "Прогрессивные", которые прежде входили в коалицию, остаются при таком раскладе в оппозиции — вместе с "Согласием" и Русским союзом Латвии.

Кирсис отметил, что он более практичен, поэтому, когда он станет мэром, в его исполнении можно ожидать меньше элементов шоу. Политик обещает заняться важными делами и решать проблемы, которыми годами пренебрегали. По его мнению, важно заняться городскими улицами и инфраструктурой, поскольку это проблема номер один для рижан. Также Кирсис отметил, что проблема Риги — жилищный вопрос.

Отвечая на вопрос, зачем Рижской думе несколько вице-мэров (сейчас — три), Кирсис не согласился с тем, что эти должности были созданы только для удовлетворения амбиций коалиционных партнеров. По его словам, у вице-мэров много дел, потому что проблемы Риги — это проблемы и общегосударственного уровня. Кирсис привел аналогию с правительством: у премьер-министра 13 министров, отвечающих за конкретные сферы, и вице-мэров Риги можно сравнить с министрами.

"[Если бы не было министров], то правительство состояло бы из одного премьер-министра и его партнера — тогда такое правительство вряд ли могло бы существовать", — сказал вице-мэр столицы Вилнис Кирсис.

Политик не согласен и с тем, что в Рижской думе должно быть сокращено число вице-мэров. По словам Кирсиса, за это время вице-мэры сделали очень многое, и введение нескольких должностей заместителей оправдало себя.

"Рига — большой город, и если мы хотим увеличить объем выполняемой работы, то ему нужны люди. В течение этого трехлетнего периода я регулярно буквально жил в различных министерствах, борясь за интересы Риги, и Рига, думаю от этого выиграла. Если бы не вице-мэр, то не было бы таких результатов", — заявил политик.