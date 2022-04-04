Кирсис: Рига близка к пределу возможностей размещения беженцев из Украины

Рига близка к пределу возможностей размещения беженцев, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам политика, самоуправление справляется с регистрацией беженцев, оба центра беженцев работают хорошо, кроме того, возможно, можно было бы обойтись одним центром на улице Калькю.

В то же время в муниципалитете сделали вывод, что Рига близка к пределу возможностей размещения беженцев. Кирсис заявил, что если поток беженцев в Латвию увеличится, возможно, придется действовать аналогично другим соседним с Украиной странам, где сейчас находятся несколько миллионов беженцев: их размещают в школах и церквях, что влияет на учебный процесс. Однако пока самоуправление неплохо справляется с задачей размещения беженцев.

Для решения проблем беженцев столица зарезервировала в бюджете 500 000 евро, но вскоре эти средства закончатся, и потребуется дополнительное финансирование, сообщил Кирсис.

"Мы не экономим это финансирование, баланс пока точно сообщить не можем", — указал вице-мэр.

Он также напомнил, что 9 мая Рижская дума не поддержит никакие "балаганы". Кирсис признал, что вопрос 9 мая в самоуправлении не обсуждался с оппозиционной фракцией "Согласие", однако это будет сделано.

"Мы будем законопослушным самоуправлением — как решит правительство, так и будем действовать", — заявил Кирсис, добавив, что, по его мнению, в нынешней ситуации такие мероприятия недопустимы и они были бы "плевком в лицо" украинскому народу.