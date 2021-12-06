Кирсис: Рига может отказаться от услуг компании Clean R

Из-за неудовлетворительной работы по очистке от снега тротуаров Рига может расторгнуть договор с предприятием Clean R, подтвердил в интервью Латвийскому телевидению вице-мэр города Вилнис Кирсис.

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Правда, политик напомнил, что такого интенсивного снегопада в столице не было уже несколько сезонов.

И хотя к настоящему моменту ситуация нормализовалась, вопрос о договоре с Clean R, с повестки дня не снят.

По словам Кирсиса, снег с рижских улиц каждую ночь вывозят на полигоны.

Как уже ранее писал портал Delfi, Рижская дума оштрафовала предприятие Clean R, отвечающее за обслуживание муниципальных тротуаров в зимний период, за неисполнение условий договора на 900 евро в день. В свою очередь, при повторном наложении штрафа его сумма достигнет 1500 евро в день.

В первые дни снегопада Рижское самоуправление выяснило, что компания Clean R не выполняет взятые на себя обязательства по уборке вверенных ей тротуаров, очищая их менее чем на 50% от объема, предусмотренного договором.

Договор предусматривает, что Clean R в зимний период должно обеспечить уборку тротуаров, находящихся в ведении самоуправления, в том числе в праздничные и выходные дни, после получения поручения, кроме того, тротуары должны быть очищены до 8 часов утра.

В соответствии с условиями генерального соглашения, заключенного по результатам закупки, договор в силе до 1 января 2022 года и может быть продлен еще на два года. В случае его расторжения на выполнение работ могут претендовать предприятия Ceļu Pārvalde и Hadberg.