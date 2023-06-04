Кирсис: с окончанием учебного года пробки в Риге стали меньше

С окончанием учебного года транспортные пробки в Риге значительно уменьшились, заявил на пресс-конференции в пятницу вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

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Он признал, что работы по ремонту улиц в центре Риги на прошлой неделе вызвали значительные пробки. Это связано с сужением проезжей части улицы Лачплеша до одной полосы в каждом направлении из-за работ по строительству Rail Baltica.

Как сообщила руководитель Rīgas satiksme Джинета Иннуса, на прошлой неделе задержки общественного транспорта из-за пробок на улице Лачплеша составляли почти 70 минут, а теперь, когда детей больше не нужно возить в школы, общественный транспорт задерживается в худшем случае на до 20 минут.

Ограничения движения транспорта на улице Лачплеша планируются до Рождества.

Уже больше года жизнь в центре Риги во многом определяет большая стройка. Строительные работы идут на участке от улицы Лачплеша и до Железнодорожного моста. Именно здесь находятся железнодорожный вокзал, Центральный рынок, автовокзал, вечно забитая транспортом набережная, самые людные остановки. Впереди еще и строительство нового железнодорожного моста через Даугаву и ограничения движения в ближней Пардаугаве.

По мнению урбаниста Виестурса Целминьша, нынешние пробки — это только начало того, что будет в Риге в следующие 5-6 лет. Пробки — нормальное явление для любого большого города, и к ним нужно начинать относиться как к норме жизни.