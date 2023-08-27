Кирсис: Следующим летом Набережную 11 ноября могут отдать пешеходам и кафе

Летом будущего года часть набережной 11 Ноября в Риге могут ограничить движение транспорта, "отдав его летним кафе и людям", заявил мэр Риги Вилнис Кирсис в интервью агентству LETA.

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Политик пояснил, что видит в Риге две наиболее перспективные набережные Даугавы с большим потенциалом. Это участок набережной между Вантовым и Каменным мостами со стороны Вецриги и набережная на улице Мукусалас в Пардаугаве.

В этом году планируется начать реконструкцию, восстановление и укрепление берегов набережной на улице Мукусалас. Улицу соединят с расположенным неподалеку учебным центром Латвийского университета. По словам Кирсиса, через пару лет эта набережная в Пардаугаве будет иметь привлекательный вид.

Со стороны Старой Риги основная проблема — транспортный поток вдоль набережной Даугавы. Если этот транспортный поток где-то остановлен, то его следует направить в другое место, чтобы не возникало пробок.

Именно поэтому активно ведутся работы по достройке Восточной магистрали в обход центра Риги. Путепровод Даудерсала уже построен, а восточный участок трассы в районе торгового центра Domina и Деглавского моста будет сданы в конце этого года. После этого грузовые автомобили, которые сейчас двигаются в порт мимо Рижского замка, будут перенаправлены на новый путепровод.

Председатель Рижского горсовета планирует, что Восточную магистраль смогут использоват и некоторые легковые автомобили.

"Полагают, что уже следующим летом мы могли бы ограничить движение транспорта на Набережной 11 Ноября. Например, в июле и августе набережную можно было бы передать городу и его жителям. Путем открытия летних кафе и небольших бассейнов можно создать приятную среду для времяпровождения", — сказал Кирсис.

Он подчеркнул, что набережная — очень перспективное место, которое сейчас не используется, но ее можно шаг за шагом улучшать.

Строительство Восточной магистрали началось в мае 2021 года, реализуются обе очереди проекта строительства. Работы на первой очереди Восточной трассы подходят к завершению, а работы на второй очереди идут с опережением графика.

Магистраль обеспечит водителям быстрый доступ в Пурвциемс, Плявниеки, Дарзциемс и Тейку, не заезжая в исторический центр города. Также грузовому транспорту больше не придется следовать в порт по набережной Даугавы. Длина построенного участка автодороги от улицы Пиедруяс до улицы Густава Земгала составит 2,8 километра.

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Строительство осуществляет ассоциация "ACB, Tilts", в состав которой входит дорожно-строительная компания AS "A.C.B." и мостостроительная компания SIA "Tilts".

Сумма контракта на 1-й этап Восточной магистрали составляет 40,8 млн евро, из которых 23 млн евро — финансирование Фонда сплочения, 800 000 евро — грант государственного бюджета и 17 млн ​​евро — финансирование Рижского самоуправления.