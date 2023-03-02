Кирсис: треть улиц Риги нуждаются в ремонте; пока на дороги тратилось очень мало
Foto: LETA

В предыдущие годы на восстановление дорог в Риге было потрачено относительно мало средств, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис в интервью Латвийскому телевидению, отметив, что в этом году на эти цели будет выделено 15 миллионов евро, что будет во много раз больше, чем ранее.

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Как отмечает LSM.lv, говоря о ямах и выбоинах, которые все чаще можно увидеть весной, Кирсис указал, что это лишь последствия проблемы. Он отметил, что руководство Риги борется с выбоинами на улицах путем их латания, но в полном объеме ремонт начнется при температуре воздуха не ниже +5.. +10 градусов по Цельсию.

По словам вице-мэра Риги, проведенное в прошлом году исследование, в ходе которого были просканированы все улицы города на предмет их состояния, не дает обнадеживающей картины.

Кирсис считает, что главные улицы Риги находятся в более или менее удовлетворительном состоянии, но ситуация на маленьких улицах неудовлетворительна.

Чиновник полагает, что решением проблемы будет снятие старого дорожного покрытия и укладка нового хотя бы раз в десять лет. Пока на восстановление дорог в Риге потрачено очень мало средств. В этом году на эти цели будет выделено 15 миллионов евро, что в 15 раз больше, чем в среднем в предыдущие годы.

Вице-мэр Риги заявил, что для достижения "базового уровня", то есть более или менее удовлетворительного состояния улиц Риги, необходимо восстановить 30% улиц столицы, общая протяженность которых составляет около 1000 километров. Для замены верхнего слоя на этих рижских улицах уже сейчас потребуется не менее 200 миллионов евро.

Кирсис также сообщил, что в этом году запланированы масштабные работы на Набережной Генерала Радзиня, ремонт которой будет проходить в течение всего года. Также ремонт дорог запланирован и в рамках железнодорожного проекта Rail Balticа.

В этом году планируется восстановить движение по путепроводу Браса, а в ближайшие недели — в конце марта, начале апреля — планируется ввести в эксплуатацию Саркандаугавский путепровод.

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