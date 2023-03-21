Кирсис: ухудшение технического состояния столичных улиц планируется остановить в 2025 году

Ухудшение технического состояния улиц Риги планируется остановить в 2025 году, пообещал сегодня на пресс-конференции Вилнис Кирсис. В 2025 году запланированы очередные муниципальные выборы.

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Согласно опросам, около 80% жителей Риги недовольны состоянием улиц, но это "эмоциональная оценка", сказал Кирсис. По его оценке, большинство улиц 1-й и 2-й категории находятся в хорошем состоянии, тогда как около 30% менее важных — улиц 3-й категории — в плохом или аварийном состоянии. В срочном ремонте нуждаются около 200 км дорог.

Срок службы асфальтового покрытия составляет около 10 лет, а это значит, что один раз за этот период улицы необходимо фрезеровать и заново покрыть асфальтом. Таким образом, примерно 10% рижских улиц, или приблизительно 120 км, необходимо каждый год асфальтировать заново, чтобы предотвратить процессы разрушения уличного асфальтового покрытия. "Это работа должна стать рутинной", — сказал Кирсис.

В предыдущие годы на ремонт улиц выделялось недостаточное финансирование, например, в 2017-2018 годах, по данным Рижской думы, оно составляло менее 1 млн евро. Однако вопрос не только в деньгах, но и в возможностях и ресурсах, которыми располагают предприниматели, например, в количестве произведенного асфальтового покрытия, считает заместитель председателя Рижской думы. По словам политика, потребуется несколько лет, чтобы эти мощности достигли достаточного для Риги уровня.

В этом году в бюджете Риги на ремонт улиц выделено 22,5 млн евро, в следующем году запланированы 35,2 млн евро, в 2025 году — 45,6 млн евро.

Как только позволит погода, в этом году начнутся ремонтные работы на улицах в местах проведения Праздника песни, а также на улицах по пути в аэропорт, сообщил Олаф Пулкс, председатель комитета по транспортным вопросам.

Летом и осенью прошлого года улицы Риги подверглись сканированию, и с помощью искусственного интеллекта было оценено их состояние. Компьютерная программа для сканирования закуплена в Финляндии, но работу по сканированию выполняли сотрудники Рижского департамента дорожного движения, поэтому затраты оцениваются как небольшие — программа стоила неполные 10 000 евро. Полученные данные очень точны, при проверке данных сканирования на месте они полностью совпадают, рассказал Пулкс. Благодаря этим данным ремонт улиц можно планировать гораздо точнее, поскольку точно известны участки, на которых он необходим. Отныне планируется ежегодно проводить сканирование состояния улиц.

Говоря о гравийных улицах Риги, которых довольно много, политики подчеркнули, что в будущем планируется их все заасфальтировать. В этом году на асфальтирование гравийных улиц выделено 3 млн евро и будет заасфальтировано 85 улиц. К 2025 году планируется покрыть асфальтом половину гравийных улиц, пообещал Пулкс.