Кирсис: в ближайшие годы в центре Риги появятся ограничения для частного транспорта
Foto: LETA

В ближайшие годы в центре Риги ожидаются ограничения на частный транспорт, заявил в интервью агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

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По его словам, Кабинет министров утвердил план улучшения качества воздуха, который предусматривает введение зон с низким уровнем выбросов. Зона с низким уровнем выбросов могла бы в центре Риги между железнодорожным кольцом и Даугавой.

Это может означать ограничения на автомобили с определенными размерами двигателя, сказал Кирсис.

Введение такой зоны уменьшит автомобильный поток в центре Риги.

Чиновник пояснил, что в настоящее время ведется исследование о создании такой зоны. Она должна быть введена в период с 2023 по 2027 год.

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