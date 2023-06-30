Кирсис видит возможности спасти Рижскую думу от внеочередных выборов
Foto: DELFI

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") все еще видит возможность спасти Рижскую думу от внеочередных выборов.

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Как заявил политик в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ), несколько месяцев назад в Рижской думе прозвучало, что коллеги из "Прогрессивных" хотят внеочередных выборов. По словам Кирсиса, тогда это звучало "абсолютно нелогично и неразумно", но теперь вице-мэр не может объяснить поведение своих коллег в последние недели.

Он заявил, что видит на заседаниях "детское поведение".

""Новое единство" пришло в думу работать, но, к сожалению, я не вижу, чтобы у коллег было желание что-то делать. Хотя я сказал бы, что возможность еще есть", — заявил Кирсис.

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